Van curling tot coole selfies in de Instagram-chalets: onze 5 tips voor een verrassend bezoek aan de Aalsterse kerstmarkt

Warm zitten op het terras kost de horeca een vermogen, Eindhoven denkt mee over alternatie­ven

EINDHOVEN - Ook in de winter willen we op het terras genieten van een latte macchiato of een Belgisch biertje. Maar nu is een terras verwarmen wel heel duur geworden. De gemeente Eindhoven denkt mee met de horeca.

10 december