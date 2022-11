Populair 's Lands Bakkie ter overname aangeboden: ‘We zijn gewoon open’

In de populaire eet- en drinkgelegenheid aan de Breedstraat werken overdag mensen met een beperking van woonboerderij Westenrijck in Abbenbroek. Zij zorgen er onder begeleiding voor dat mensen worden bediend. ‘Een mooi gebaar om deze mensen te laten deelnemen aan de maatschappij, het is echter geen must dit initiatief over te nemen’, zo valt in de advertentie te lezen.