Wie bakt de lekkerste ‘Flakcake’ van het jaar ? Bakkers krijgen drie weken de tijd

Meer dan zeventig deelnemers streden een jaar geleden om de titel ‘Koekenbakker van het jaar’. Ook dit jaar is er een wedstrijd, maar dan met een nieuw thema: de Flakcake, een cake met een Flakkeese twist. De opdracht aan de deelnemende bakkers is vrij. ,,Wat de Flakkeese twist is, daar mag iedere bakker zijn of haar eigen invulling aan geven. Voorwaarde is dat het baksel wel herkenbaar moet zijn als cake”, aldus de organisatie.

De Flakkeese bakwedstrijd bestaat uit twee rondes, al kan er ook voor deelname aan een ronde worden gekozen. Bij de eerste ronde is de opdracht: ,,Bak een Flakcake, ouwerwets, zo as bie mun moeder. Samengevat: een prima cake, zonder poespas en met de originele cake-ingrediënten”, zo zeggen de spelregels van het museum. In de tweede ronde is er meer uitdaging. ,,Bak een Flakcake, doe mar een aandeweg. Bij dit baksel mag alle creativiteit wat betreft vorm, ingrediënten en uiterlijk uit de kast worden gehaald.”

Drie weken

Bakkers krijgen drie weken de tijd voor het maken hun inzending. Het inleveren van de Flakcakes kan op dinsdag 22 en woensdag 23 november (tussen 13.00 en 16.30 uur) in het Streekmuseum in Sommelsdijk. Meedoen aan de wedstrijd kost 2,50 euro per wedstrijdronde. De jury bestaat uit echte bakkers: Hennie van der Spoel (decakebakker.nl) en Jeannette Kastelein (soofcatering.nl) en Conny van de Beek, bestuurslid van Vrouwen van Flakkee.

De winnaars worden bekend gemaakt tijdens de Flakkeese Avond, op vrijdag 25 november in het Prieel in Sommelsdijk. Er zijn hiervoor nog kaarten te koop via streekmuseum.nl.

