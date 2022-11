15e Profwielerronde Etten-Leur twee dagen in 2023

Moeiers Mooste

Op zaterdag, zo is de bedoeling, wordt de jaarlijkse wielerroute Servais Knaven Classic gehouden. Normaal vindt dat evenement in mei plaats. Er is een toertocht voor e-bikers, een gewone toertocht over verschillende afstanden en een gravelwedstrijd over onverharde paden in het bos. De organisatie is nog op zoek naar een nieuwe naam van dit evenement, dat in ieder geval een link krijgt met de prijswinnende naam ‘Moeiers Mooiste'.