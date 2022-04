2500 kilo cocaïne gesmokkeld, drie verdachten uit onder meer Etten-Leur en Oudenbosch opgepakt

Analyse De Et­ten-Leur­se kiezer wil meer jonge stemmen horen - en verder vooral meer van hetzelfde

ETTEN-LEUR - Etten-Leur dronk een glas, deed een plas...en koos voor jonge raadsleden. Op basis van de voorlopige verkiezingsuitslag lijken 26 van de 27 raadszetels in dezelfde handen te blijven; die laatste zetel verschoof van het CDA naar de VVD. En toch hadden de kiezers in Etten-Leur wel een verrassing in petto.

