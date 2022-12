Afscheid van burgemeester Etten-Leur, inwoners mogen zich nu uitspreken over nog betere ‘beste’

Vrijdag is de laatste werkdag van wie op dit moment nog de beste burgemeester is, Miranda de Vries. Zelfs het meest kritische raadslid wist op de dag van de bekendmaking van haar vertrek niets negatiefs over haar te melden. Haar opvolger of opvolgster wacht dan ook een zware taak om De Vries in populariteit te overtreffen.

Maar misschien hoeft hij of zij helemaal niet populair of een mensenmens te zijn. Wellicht vindt Etten-Leur het veel belangrijker dat de nieuwe burgemeester een enorm netwerk heeft en goed kan lobbyen in Den Haag.

Moet hij of zij vooral een betrouwbaar of integer bestuurder zijn? Kwetsbare groepen in de samenleving of het verenigingsleven steunen? Of juist de ondernemers en het bedrijfsleven een warm hart toedragen? Moet hij of zij eerder meelevend dan gezaghebbend zijn? Vernieuwend of initiatiefrijk?

De vragenlijst, waarmee Etten-Leurenaars hun voorkeur kunnen uitspreken, kan nog deze hele week ingevuld worden. Een onderzoeksbureau start 12 december met het verwerken van de resultaten om nog voor kerst resultaten op te kunnen leveren aan de raad.

Meedoen kan dus nog, en meer info is er ook, via Etten-Leurdoethetgewoon.nl. De vragenlijst kan worden ingevuld na opening van de link https://bit.ly/3Xp3NsB.

Miranda de Vries stopt officieel per 1 januari 2023. Ze wordt voorzitter van de raad van bestuur van Zorggroep Elde Maasduinen, actief op gebied van ouderenzorg. Ze neemt vrijdag afscheid met een receptie in De Nobelaer, van 15 tot 18.00 uur. Na een lezing (tot 16.30 uur) is er een borrel voor iedereen die haar persoonlijk de hand wil schudden.