Als die Z voor ‘zomaar’ staat, maak er dan geen punt van

Kermis Et­ten-Leur terug op oude plek, maar nog steeds iets kleiner

ETTEN-LEUR - De zomerkermis in Etten-Leur staat begin juli weer gewoon op de vertrouwde plek in het centrum. Wel is de kermis iets kleiner dan andere jaren, omdat het voorplein van de oude Nobelaer vanwege de werkzaamheden niet beschikbaar is.

16 juni