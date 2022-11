Bas (23) uit Etten-Leur werkt aan ‘de meest efficiënte waterstofauto ter wereld’

Geerts neemt daarvoor een jaar pauze tussen zijn bachelor en master Werktuigbouwkunde. Met zijn team werkt hij aan de Eco-Runner XIII: de dertiende waterstofauto die de TU Delft bouwt. Het doel? Het verbreken van het wereldrecord. Met de Eco-Runner XIII wil het team de langste afstand door een waterstof-aangedreven voertuig rijden op één volle tank, dus zónder bij te tanken.

Binnen het team is Geerts ‘Chief Vehicle Dynamics’, wat betekent dat hij onder andere verantwoordelijk is voor de voor- en achtervering, de sturing, de remmen en de wielen. ,,Het is belangrijk dat deze zo licht en efficiënt mogelijk zijn om bij te dragen aan de efficiëntie van de auto.” Een verantwoordelijke taak, aldus Geerts.

‘Super leerzaam’

Is dat dan niet spannend? ,,Soms wel ja. Maar je doet het met z’n allen, dus dat is heel leuk. Het is fijn om opgedane kennis in de praktijk te gebruiken, dat is voor mij super leerzaam.” Het belangrijkste voor Geerts is nu om dat wereldrecord te gaan verbreken. ,,Ik zou dat echt heel gaaf vinden.”

Geerts gelooft zelf erg in de toekomst van waterstof. ,,Het is veelbelovend, vooral voor de industrie. Ook voor personenauto's kan het een mooie oplossing zijn, maar dan moeten er wel meer tankstations komen. Dat weerhoudt veel mensen nu wel om zo’n auto te kopen.”

100 keer zo efficiënt

Het gaat niet alleen om het gebruik van waterstof, de Eco-Runner XIII moet ook zo efficiënt mogelijk zijn en weegt maar 72 kilo. ,,Naast dat we een duurzame energiebron moeten gebruiken, moeten we ook minder energie in zijn totaliteit gaan gebruiken. De auto van afgelopen jaar is nu al honderd keer zo efficiënt als de gemiddelde benzineauto van vandaag de dag.”

Volledig scherm Bas Geerts werkt een jaar lang aan de Eco-Runner XIII. © TU Delft