Bed & breakfast én het mooiste huisartsbezoek van het land: ‘Dit huis deed ons naar Etten-Leur verhuizen’

Vincent van Gog­h-luchtbal­lon komt niet naar Vuelta in Et­ten-Leur: hij is kapot

ETTEN-LEUR - Het had - letterlijk - een aandachtstrekker van formaat moeten zijn tijdens de doorkomst van de Vuelta in Etten-Leur. De luchtballon in de vorm van Vincent van Gogh. Maar de ballon is kapot, meldt Van Gogh Brabant op Instagram.

15 juli