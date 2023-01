Berry van Peer na grootste winst in carrière: ‘Ik sta nu in een mooi rijtje met Van Barneveld en Klaassen’

Et­ten-Leur wil verder met procedure rond bouw voor spoedzoe­kers, maar de buurt is ‘lang zo ver nog niet’

Arbeidsmigranten komen ‘zeker niet’ te wonen aan Bredaseweg 175 in Etten-Leur. Ook geen vluchtelingen of statushouders. Wel mensen die met spoed woonruimte nodig hebben. De buurt is nog niet zo ver dat te accepteren. Ze namen dan ook een advocaat in de arm.

26 januari