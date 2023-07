‘Mensen die zeggen niks om kleuren te geven, zijn toch ineens uren bezig’: kleurrijke ramen Speelhuis krijgen vorm

BREDA - De kunstprojecten in het Havenkwartier krijgen steeds meer vorm. CrossArts laat onder de noemer ‘SPEEL!’ het oude Speelhuis van de Nassaus herleven. Blikvanger is het tijdelijke Speelhuis 2.0 van Krijn de Koning, dat over een kleine maand opent. In Stedelijk Museum Breda werkt kunstenaar Tom Heerschop aan vier ‘ramen’ in het bouwwerk. Honderden bezoekers werken er aan mee.