‘Bij elke vrachtwagen wachten we nog op die dreun en de trillingen, maar die komen niet meer: fantastisch’

Et­ten-Leur­se buurtmoes­tuin mag nog open blijven: ‘Er is weer hoop’

ETTEN-LEUR - Nét voordat het doek zou vallen voor buurtmoestuin De Samentuin in Etten-Leur kregen de vrijwilligers te horen dat die toch langer blijft bestaan. ,,Het blijft uitstel van executie. En toch zijn we blij: er is in elk geval weer hoop.”

22 juli