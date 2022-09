Bijzondere expositie in De Achtertuin in Etten-Leur

Het is de tweede keer dat De Achtertuin zo’n ‘gemengde tentoonstelling’ houdt in de tuin aan de Hilsebaan. Lokale kunstenaars laten daar onder meer hun mooiste foto’s, schilderijen en keramiek aan bezoekers zien.

De Achtertuin is in het tuinseizoen elke dinsdagmiddag open voor mensen die op zoek zijn naar gezelschap, frisse lucht of wat aanspraak. Het initiatief van de Etten-Leurse Lian Baremans biedt onder meer ruimte aan mensen die eenzaam zijn of een beperking hebben. De tuin is ook toegankelijk voor rollators en rolstoelen.