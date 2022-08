Blauwalg hóeft helemaal niet in de Westpolderplas, onderhoud van het helofytenfilter wél.

Elk jaar verschijnen er in het seizoen wel een paar keer borden bij de Westpolderplas in verband met blauwalg, soms alleen een waarschuwing, soms een zwemverbod. Waterschap Brabantse Delta laat een of meer keren per week het water testen omdat blauwalg huidirritatie kan veroorzaken en bij inname darmklachten tot gevolg kan hebben. Blauwalg ontstaat bij hoge temperaturen, in stilstaand water met vogeluitwerpselen en rottende planten.