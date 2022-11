Kleutertuintjes gered: buurtmoestuin in Etten-Leur vindt nét op tijd nieuw onderdak

In één wijk (Cen­trum-Oost) voor een kwart miljoen illegaal snipper­groen, Et­ten-Leur pakt nu verder door

ETTEN-LEUR – Woon je in Etten-Leur en heb je jezelf ooit een stukje gemeentelijk groen toegeëigend, bewust of onbewust? En heb je de gemeente nog niet aan de deur gehad? Dan komt dat nog. Want de gemeente is orde op zaken aan het stellen op gebied van snippergroen.

8 oktober