Bureaucratisch en onoverzichtelijk: Etten-Leur kapt weg door bos met regelingen voor mantelzorgers

Kaatje (80) faalt bij aanvragen parkeerver­gun­ning Et­ten-Leur: ‘Geen DigiD? Dan doe je niet mee’

ETTEN-LEUR - Ze is verontwaardigd. Boos ook. ,,Natuurlijk kan ik om hulp vragen. Het is geen trots of zo. En ik wil ook best toegeven dat ik het te ingewikkeld vind. Maar ik wil het zélf kunnen, punt.”

16 maart