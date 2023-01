Café de Klomp haalt Ellen Foley naar Etten-Leur: ‘Fans hebben me hier altijd gesteund’

ETTEN LEUR - Ellen Foley in Etten-Leur? Bijna onvoorstelbaar, maar waar. De zangeres die met Meat Loaf Paradise By The Dashboard Light naar grote hoogten zong én op eigen kracht ook met We Belong To The Night in Nederland een nr. 1 hit scoorde, treedt dinsdag live op in Studio 76.