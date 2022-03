Cirkel van het Leven is bijna rond: cultureel Etten-Leur smelt even samen tot één groots, dampend geheel

ETTEN-LEUR - Binnen een maand slaan slopers de eerste stukken uit De Nobelaer, verhuizers hebben de zalen inmiddels leeggehaald. Toch wordt er op dinsdagavond volop geflirt, gedanst en geschreeuwd in de kleine zaal. Daar zijn de repetities voor de zwanenzang van het oude pand nog in volle gang.

In het laatste weekend van maart kan heel Etten-Leur afscheid nemen van het oude cultuurhuis tijdens een kunst- en theaterproject dat door het hele gebouw heen golft: de Cirkel van het Leven.

Quote We willen de mogelijkhe­den tot het uiterste oprekken Wilma Borm-Dekkers, Art2gether Het evenement is een initiatief van de stichting Art2gether. Die betrok zo’n beetje elke culturele organisatie in de gemeente bij de plannen. Koren, toneelgroepen, gildes, dansers, muzikanten, maar ook ‘gewoon’ leerlingen van lokale scholen. In totaal leveren ongeveer 200 mensen een bijdrage aan het unieke afscheid van de oude Nobelaer.

Want uniek is het, blijft Art2gether-voorzitter Wilma Borm-Dekkers benadrukken. ,,Een project als dit heeft Etten-Leur nog niet eerder gezien. Zoveel verschillende stichtingen en organisaties die intensief samenwerken om er wat moois van te maken...En de kans om zo’n bekend gebouw hélemaal te gebruiken voor een kunstproject? Die krijg je normaal nooit. We willen de mogelijkheden die dit biedt tot het uiterste oprekken.”

Volledig scherm Voordat de Nobelaer in april gesloopt wordt, vindt daar nog een groot cultureel spektakel plaats dat door alle zalen loopt en waar vele lokale verenigingen aan meedoen: de Cirkel van het Leven. © Pix4Profs/Edwin Wiekens

Verklap alsjeblieft niet te veel, drukt Borm-Dekkers de verslaggeefster op het hart. De Cirkel van het Leven moet bezoekers straks vooral verrassen. Niet zeggen wat er in de kleedkamer gebeurt. Niet opschrijven welke liedjes klinken.

Wat wel verteld mag worden? In de Cirkel van het Leven vloeien muziek, dans, acteerwerk, licht, beeld, geluid in elkaar over en worden één dampend geheel. Het project wil alle gezichten van cultuur in Etten-Leur laten zien, in de volle breedte. Van klein spel tot uitbundig acteerwerk, van ingetogen scènes tot zang uit volle borst. En dat ook nog in werkelijk alle hoeken van het gebouw.

Publiek wordt speler

Het publiek gaat straks op reis door De Nobelaer, de voorstelling én alle fases van een mensenleven. Daarbij worden bezoekers soms zelf even speler, en spelers even publiek.

Spelers van Mag het licht uit, Max Mini en de Josjes werken tijdens de repetitie samen aan een wervelend onderdeel van het project. Tussen de franjes, glitters en verdwaalde boa-veertjes krijgt hun scène langzaam vorm.

Ondertussen schildert Borm-Dekkers met haar handen in de lucht een beeld van wat bezoekers vóór en na deze scène tegenkomen. ,,Het beste, het mooiste wat we konden bedenken. Echt een waardig afscheid voor deze plek, voordat De Nobelaer definitief naar de nieuwbouw gaat. Ik hoop dat zo veel mogelijk mensen dit komen zien.”

De Cirkel van het Leven wordt in het laatste weekend van maart op vrijdag-, zaterdag- en zondagavond opgevoerd. Elke avond zijn er verschillende ‘rondes’, dus ook verschillende aanvangstijdstippen. Kaartjes zijn te koop via de website van De Nobelaer (15 euro) of bij de servicebalie van de AH aan het Burchtplein (12,50 euro).