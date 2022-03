Cirkel van het Leven zwaait Nobelaer uit: deze reis eindigt, een nieuwe begint

ETTEN-LEUR - Het normaal zo keurige evenementenplein van de oude Nobelaer is veranderd in één grote chaos. Mannen rammen op trommels, dansers zweten, bouwvakkers schreeuwen. Er zijn steigers, er zijn steekvlammen. Ja: de oude Nobelaer gaat tegen de vlakte. Maar in dit laatste weekend mag daar potdorie nog gelééfd worden.

Meer dan tweehonderd mannen, vrouwen en kinderen werkten aan een gezamenlijk kunstproject om de oude Nobelaer uit te zwaaien: de Cirkel van het Leven. Dit weekend konden mensen een laatste ronde maken door het cultuurhuis dat zo lang trouwe dienst heeft gedaan, vlak voor de sloop en één weekend voor de nieuwbouw echt opent.

Volledig scherm In de kleine zaal belandde het publiek in de rokerige, zwoele sfeer van de Moulin Rouge. Acteurs en zangers vanuit De Josjes, Max Mini en Mag 't licht uit zorgden voor de juiste sfeer, het Theo Wouters combo verzorgde de muziek. © Pix4Profs/Peter Braakmann

Duizenden sterren

Het publiek volgde een meisje in een wit jurkje tijdens haar reis door het leven, die begon in de grote zaal. Die was prachtig verlicht, met duizenden lichtpuntjes als sterren en een enorme wereldbol middenin de grote lege ruimte. Een compleet orkest mét koor op het balkon. Dansers van In10ce en spelende kinderen symboliseerden het begin van de reis.

Die liep daarna via de kleedkamers naar de kleine zaal, waar acteurs, musici en zangers het rumoer van de Moulin Rouge tot leven brachten. Tijd voor feest, voor plezier en voor liefde. Publiek en spelers mengden zich en werden samen stil van twee solisten die vanuit verschillende plekken in de zaal Als de liefde niet bestond zongen.

Volledig scherm Eén bonk energie op het evenementenplein: slagwerkschool RondomTrom, sambaband Maisquenada en Pieter-Bas de Koning lieten de zaal op zijn grondvesten trillen terwijl een streetdancegroep onder leiding van Rachèle van Moorsel er een energieke chorecografie uit gooide. © Pix4Profs/Peter Braakmann

Deze reis eindigt, een nieuwe begint

Bezoekers werden vanuit dat verstilde moment volop in de bouwchaos en herrie van percussiegroepen en streetdancers op het evenementenplein geduwd: aan het werk! De gildes van Etten en Leur brachten ze daarna samen naar de verlaten bibliotheek, waar verschillende koren samen met accordeonist Pieter van Dijck en het meisje in het wit ruimte maakten voor bezinning, rust en afscheid. Afscheid van het publiek, van elkaar en van de oude Nobelaer. Deze reis eindigt, een nieuwe begint.

Volledig scherm Het stille slotstuk van de Cirkel van het Leven: Pieter van Dijck speelt op zijn accordeon en leest voor aan het kind in het wit, dat als een rode draad letterlijk door alle delen van de voorstelling liep met haar koffertje. Tijd voor afscheid: van het publiek, van elkaar en van de oude Nobelaer. © Pix4Profs/Peter Braakmann

Artistiek leider Wilma Borm-Dekkers, voorzitter van stichting Art2gether, sleutelde tot een paar uur voor de eerste uitvoering nog aan het megaproject. ,,We konden pas vlak voor de première op locatie oefenen. Bovendien werkte elke groep vooraf aan het ‘eigen deel’, dus konden we pas nu zien hoe alles bij elkaar zou komen.” Haar conclusie? ,,De Cirkel is boven zichzelf uit gestegen.”

Quote Er liggen hier járen van onze jeugd; we wilden het gewoon nog een keertje zien Laura Klaassen, bezoeker

Het publiek bewonderde en genoot. Van Cirkel van het Leven én van de laatste ronde door het gebouw. Laura Klaassen kwam ervoor uit Rotterdam. ,,Mijn vader heeft hier lang in het bestuur gezeten; ons hele gezin heeft hier bijbaantjes gehad. Ik werkte als scholier achter de receptie, ik kan niet tellen hoeveel familiefeestjes we hier hebben gevierd. Er liggen hier járen van onze jeugd. Mijn broer en moeder zijn er ook vanavond. We wilden het gewoon nog een keertje zien.”

Volledig scherm In de bibliotheek bundelden De Kerkzwervers, zanggroep Odi, het Projectkoor Etten-Leur, Theater'EL en El Pio de krachten; dansers Emma Vergouwen, Yoia Vogel, Merel Rovers, Alysha Jansen en Marisa Vriends dansten met grote doeken om, waarop steeds andere projecties te zien waren. © Pix4Profs/Peter Braakmann

Volledig scherm Publiek dat tijdens de Cirkel van het Leven de toiletten bezocht kreeg een stift mee: vlak voor de sloop van het oude cultuurhuis mocht iedereen er op de muren schrijven. © Nicole Froeling