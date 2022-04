Ckv-docent Ron neemt na vijftien jaar afscheid van de KSE met de musical Grease

ETTEN-LEUR - Zeg je KSE, dan zeg je musicals. En zeg je KSE-musicals, dan zeg je Ron Schijfs. De ckv-docent heeft vijftien jaar lang met hart en ziel de musicalproducties geregisseerd. Die van dit jaar, Grease , is zijn zwanenzang, want Schijfs (62) gaat met pensioen.

Sinds 2009 heeft Schijfs elf producties gebracht met in totaal meer dan 80 voorstellingen. Daarnaast maakte hij met KSE-personeel ook de voorstelling Snorro in 2018.

Een brok in de keel, heeft hij, nu al. Het werken met de ‘kids’, zoals hij ze steevast noemt, gaat hem aan het hart. Maar Ron Schijfs weet als geen ander: ,,Theater is de kunst van het loslaten.’’ En het maakt veel goed dat hij in ckv-collega Floor van Wensen, afkomstig uit het professionele theatercircuit, een waardige opvolger heeft.

‘Zuur’

Met zijn ‘sidekick’, aardrijkskundedocent en productiecoördinator Yvonne van Haaren, verheugt hij zich enorm op de voorstelling, die door corona twee jaar in de kast bleef liggen. ,,Zo zuur voor de kinderen die hebben gerepeteerd en niet meer mee kunnen doen, omdat ze inmiddels van school af zijn.’’

Maar voor de huidige cast van 21 spelers plus een 18-koppig orkest, gaan de 6 voorstellingen dit jaar gelukkig wél door. Schijfs: ,,Ik ben met pijn in mijn hart met nieuwe mensen gaan repeteren. Best ingewikkeld, want door corona zijn we geen repetitie compleet geweest.’’ Van Haaren: ,,Wel ontzettend fijn dat je dit jaar afscheid neemt en niet vorig jaar.’’

Massa is kassa

Het zijn vaak ‘de speciaaltjes die aan de musical mee willen doen’, zegt Schijfs. ,,Geen van allen ‘massa is kassa’, maar hier ontdekken ze dat er meer zijn zoals zij. Mijn uitdaging is om mensen zonder ervaring naar een dusdanig niveau te brengen dat ze er zelf versteld van staan. ‘Dat ik dat kan!.’’

Toen Schijfs vijftien jaar geleden aantrad, speelde het KSE nog tamelijk stichtelijke NCRV-musicals. Maar theaterdier Schijfs wist dat gelijk om te turnen naar de grote musicalproducties, die precies in die tijd erg populair werden. Van Haaren: ,,De eerste jaren moesten we er in de bovenbouw, vooral bij de jongens, nog behoorlijk aan trekken om spelers te vinden.’’

Waarop geselecteerd wordt? Dat is vooral het enthousiasme en de passie, zegt Schijfs: ,,Ze moeten allemaal én zingen én dansen. Maar ik zie liever iemand die met overtuiging vals zingt, dan iemand die fantastisch zingt en met een zuur gezicht op het podium staat.’’