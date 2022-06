Constantia Etten-Leur begint aan funky feestjaar rond 140-jarig bestaan

ETTEN-LEUR - Hoe leg je aan een niet-muzikant uit hoe het voelt om in een orkest te spelen? ,,Het is net dansen. Of mediteren. Je verdwijnt in het moment; er is geen ruimte in je hoofd voor andere dingen. Je focus ligt voor 100 procent op de muziek.” Onbetaalbaar, vindt klarinettist Iwan Heeffer.

Misschien is dat de reden dat Constantia het al 140 jaar volhoudt in Etten-Leur: omdat het leuk en bijzonder blijft om samen muziek te maken. De muziekvereniging viert het jubileum met een spectaculair concert in december. In het eerste weekend van juli kan heel Etten-Leur vast komen kijken bij een gratis voorproefje in het Turfschip.

De tijd van de concoursen (competitieve muziekwedstrijden) ligt inmiddels al een tijd achter Concordia, vertelt voorzitter Richard Kalsbeek. ,,Een bewuste keuze. We willen een vereniging zijn waar binding tussen de leden en gezelligheid voorop staan.”

Quote Er is iemand die al 62 jaar lid is Richard Kalsbeek, voorzitter

Dus werkt Constantia niet meer toe naar wedstrijden waar druk op staat, maar naar vaste optredens - bijvoorbeeld op Koningsdag - en concerten. Met een muziekkeuze waar alle leden zich prettig bij voelen. Sinds een jaar of tien valt behalve de harmonie ook een slagwerkgroep onder de vleugels van de vereniging: Stixx. De twee takken spelen regelmatig samen.

Constantia is letterlijk een vereniging met veel gezichten. Van de allerkleinsten in het opleidingsorkest - soms pas een jaar of 7 en nauwelijks groter dan hun instrument - tot getalenteerde jongvolwassenen, of zeventigers die al decennia bij de harmonie spelen. Kalsbeek: ,,Er is iemand die al 62 jaar lid is.”

Soul en funk

In dit jubileumjaar wijkt de muziekkeuze wat af van de gebruikelijke koers zegt bestuurslid Heeffer, een van de motoren achter het jubileumconcert 'Let us entertain you’ in december. ,,Het hele concert ziet er anders uit. Normaal treedt eerst het jeugdorkest op, dan het groot orkest; we zitten, we spelen, that's it. Nu pakken we echt uit.”

Constantia wordt bij het jubileumconcert aangevuld met de band Treasure. Dat betekent dat er heel andere instrumenten meespelen. Gitaar, extra slagwerk. ,,En we kiezen ook voor andere stijlen: meer soul, funky muziek. Denk aan Prince of Phil Collins. Het wordt een echte show, met lichteffecten en dansers. We staan ’s avonds in de grote zaal van De Nobelaer en willen niet onderdoen voor de andere voorstellingen die daar te zien zijn.”

Voorafgaand aan het grote jubileumconcert geeft Constantia op zondag 3 juli om 15.00 uur een gratis concert in het Turfschip, waar al een deel van de decembershow te horen is. Wie erover denkt zich bij Constantia aan te sluiten mag op dinsdagavond ook altijd komen kijken bij de repetities in De Nobelaer.