De Etten-Leurse kiezer wil meer jonge stemmen horen - en verder vooral meer van hetzelfde

Reacties Iedereen blij in Et­ten-Leur met de verkie­zings­uit­slag, ook zij die verloren hebben

ETTEN-LEUR - ‘Blij'. Dat woord viel vaak in de verkiezingsnacht van woensdag op donderdag in Etten-Leur. Blij omdat het verlies beperkt bleef (CDA), omdat die tweede zetel gelukkig behouden bleef (Leefbaar) of omdat de partij opnieuw de grootste werd (APB).

