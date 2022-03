De koeien van boer Pijs krijgen geen ‘gewoon gras’ voorgeschoteld, maar een compleet saladebuffet

Pijs staat samen met zijn vrouw Anja aan het roer bij ijsboerderij Heidehoeve in Etten-Leur. Wie hun bananen- of caramelijs komt proeven kan ook een kijkje nemen in de stal. Daar valt meteen op dat dit geen standaard veehouderij is. Sinds ruim tien jaar beschikken hun zestig koeien over een ‘vrijloopstal’, met een dak dat licht doorlaat en volop ruimte om rond te banjeren. Twintig vierkante meter vrije ruimte per koe, zegt Pijs: ,,Meer dan de meeste studenten in Breda.”