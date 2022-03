De nieuwe Nobelaer opent pas in april, maar toch kun je er deze week al naar cabaret

Het begon met een klein scheurtje in hun nieuwbouw­huis, nu kan Joost door de muur heen kijken

ETTEN-LEUR - Joost Timmermans en Bijou Bakx woonden net in hun nieuwbouwhuis aan het Lichttorenhoofd, toen in 2015 de eerste scheurtjes in het stucwerk verschenen. ,,Hoort erbij, dachten we. Maar ze bleven groter worden.” Inmiddels kunnen ze op sommige plekken dwars door de muur heen kijken.

12 maart