De zoektocht gaat verder: De Nobelaer heeft nog geen nieuwe directeur

Vliegenthart nam afgelopen zaterdag - tijdens de officiële opening van het gebouw - na zevenenhalf jaar afscheid van De Nobelaer in Etten-Leur. Zij start op 1 oktober bij Nieuwe Veste in Breda. Eigenlijk mikte het Etten-Leurse cultuurhuis op opvolging van Vliegenthart vanaf 1 oktober. Ondertussen is duidelijk geworden dat een nieuwe directeur-bestuurder nog niet is gevonden.