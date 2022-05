Deel Etten-Leur tot middernacht zonder stroom

Et­ten-Leur zet definitief een streep door het plan voor een tweede casino

ETTEN-LEUR - Na maanden twijfelen moest Etten-Leur maandagavond écht de knoop doorhakken. Mag er in die gemeente een tweede gokhal komen? Of blijft het bij het Pierre de Jonge Casino, dat nu de enige vergunning in Etten-Leur in handen heeft?

10 mei