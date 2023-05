Deel kassencomplex in Etten-Leur brandt af, scherven zonnepanelen verspreid door weilanden

gastschrijver Een vreemde PIWster in de bajes

BREDA - Mijn baan als Penitentiair Inrichtings Werker (PIWer) begon met stages in Vught en Roermond. Nu zijn vrouwen in mannengevangenissen heel gewoon, maar eind jaren tachtig begon men pas de toegevoegde waarde hiervan in te zien. In de gevangenis in Roermond mocht ik dan ook niet op de langgestraften afdeling komen.