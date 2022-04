Deze heren zorgen voor een echt oranjefeest in Etten-Leur: ‘Gewoon gezellig voor iedereen’

De Markt tot aan de Dreef en de Oude Bredaseweg zijn bestemd voor Etten-Leurenaren die hun zolder opgeruimd hebben. Die plaatsen zijn te huur voor vijftien euro. ,,Dat is om de kosten te dekken. We hoeven er niets aan te verdienen. Er is ook géén commerciële verkoop, gewoon een gezellige markt voor iedereen, zonder kramen zoals het vroeger was.”

Er is ook géén commer­ciële verkoop, gewoon een gezellige markt voor iedereen, zonder kramen zoals het vroeger was

Terug naar de basis

Toen bekend werd dat Arto Laros Entertainment de organisatie dit jaar niet op zich zou nemen, vonden de zakenvrienden dat er toch iets zou moeten gebeuren op Koningsdag. ,,Als dit nu ook nog verloren gaat wat houden we dan nog over? ‘We pakken de handschoen op’, zeiden we, maar als we iets organiseren dan wel op ónze manier. We willen terug naar de basis. Een vrijmarkt met kleedjes, en kinderen met een gitaar en blokfluit.”