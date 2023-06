Dieven plunderen plantenkraampje van Lotte (13): ‘Je ontneemt iedereen zo zijn plezier’

Aftellen naar opening vluchtelin­gen­op­vang; ’als we het doen, dan maar beter goed’

ZEVENBERGEN - De drie KaFra Torens aan de Schansdijk in Zevenbergen, die plaats bieden aan 300 Oekraïense vluchtelingen, zijn donderdag officieel geopend. In aanwezigheid van bestuurders, omwonenden én natuurlijk bewoners, mochten de Oekraïense kinderen een klap op de rode knop geven na eerst afgeteld te hebben van tien naar nul. In vlekkeloos Nederlands.