Dit is hoe de eerste teams uit Etten-Leur dit weekeinde speelden

MET VIDEO ‘Artiest’ Agougil ziet zichzelf én NAC groeien: ‘Onder deze trainer ben ik echt een strijder geworden’

Met een doelpunt en een assist was Sabir Agougil van grote waarde voor NAC zaterdagavond. Maar de middenvelder is nog lang niet tevreden. ,,Ik wil nog bepalender zijn, nog meer op doel schieten, nog meer assists leveren. Dan moet je nóg fitter zijn en beter in de passing zijn.”