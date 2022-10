Dit staat er op de agenda rond 11-11 in Etten, Leur en Moerdijk

ETTEN-LEUR/MOERDIJK - Wat staat er allemaal op het programma rond de Elfde-van-de-Elfde? Dubbel carnavalsplezier in Etten en Leur. Ook in de gemeente Moerdijk is er van alles te beleven.

‘Grwôôt sukzes meej dubbel zes’ op de Leur en ‘Gwòi 't dur de war!’ in Etten, de komende tijd. Met die motto’s gaan de twee carnavalsclubs het seizoen van start. Traditiegetrouw opent Etten de carnavalstijd op de vrijdagavond het dichtst bij 11-11 en dat is dit jaar op… de Elfde-van-de-Elfde dus. Feest bij café-zaal Marktzicht, de residentie van de Stijloren, waar op die avond de nieuwe Leutvorsten - Prins en Jeugdprins(es) - zullen worden voorgesteld vanaf 20.00 uur.

Dubbel feest voor de Zwaajgatjes. Het wordt de 66ste verjaardag van Karnavalsvereniging Leurse Leut en Ut Zwaajgat gaat los met zijn Elluf-elluf bal op zaterdagavond in ‘t Turfschip. Vanaf 20.00 uur zijn alle remmen spoorloos en aan het eind van de avond zal bekend zijn wie tijdens carnaval 2023 het (wan)beheer krijgen over het rijk der Leurenaren.

Op zaterdagmiddag lichten De Stijloren en stichting MaMi, rondom het MaMi pleintje op de Markt, een tipje van de sluier op van het programma: ‘Carnaval op de Markt’. Dat gebeurt om 14.00 uur. Het wordt de nieuwe invulling van carnaval in het centrum, van vrijdagavond tot en met maandagmiddag. Dan wordt ook het nieuwe MaMi thema bekend gemaakt. Of daar weer een recordpoging bij hoort, is nog niet bekend.

De Ziengaovut is dit jaar weer live mee te maken op 19 november in café-zaal Marktzicht. Wat wordt hét Etten-Leurs carnavalslied voor 2023? Volgens de organisatie kunnen talenten zich nog opgeven om op het podium te gaan staan en een gooi te doen naar die titel.

Lees verder onder de foto: dit staat er op de planning in Moerdijk

Volledig scherm Het plaatsen van de Slikgatse Kemphaan in 2019. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Slikgatse Kemphaan

Op Langeweg na wordt overal in de gemeente elfde van de elfde gevierd, de start van carnaval 2023. Daar wordt op 11-11 traditioneel de Slikgatse Kemphaan, het symbool van de Langewegse carnavalsstichting, op het dorpsplein geplaatst.

In Zevenbergen is na het succes van vorig jaar 11-11 opnieuw een openlucht festival op de Markt op 5 november. Voor het eerst de presentatie van Prins en zijn gevolg en Jeugd prinselijk koppel op één dag. Zoals gebruikelijk wordt ook het Zevenbergs carnavalslied gekozen. Een feest vanaf 15.00 uur met DJ Maurice Ploeg, diverse artiesten en dweilbands. Toegang tot het terrein is gratis, wel wordt carnavaleske kleding verwacht.

Zevenbergschen Hoek feest op vrijdagavond 11 november, in de Zevensprong. De Prins en Raod van 7 worden voorgesteld, de Jeugdraad wordt vrijdag met carnaval bekend gemaakt.

Avond vol verrassingen

In Klundert is het 11 november in de Niervaert te doen vanaf 20.30 uur. Een avond met verrassingen en het voorstellen van de Jeugdraad en de Raad van 11 gepland. Meer informatie: loerendonck.net.

In Noordhoek wordt op die vrijdag de officiële aftrap gegeven van het 66-jarig bestaan. In Café de Kroon start het programma ‘s middags met een doorloop naar de avond met o.a. voorstellen van jeugdraad.

Fijnaart start 11-11-22 in de Graanbeurs om 20.30 uur met het liedjesfestival waarna prins carnaval 2023 bekend gemaakt wordt. Kaarten in de voorverkoop voor 7,50 euro, aan de deur 10 euro.

Café Kerkzicht in Standdaarbuiten is 11-11 een liedjesfestival en presentatie van Prins en gevolg. Opgeven voor liedjesfestival kan via info@lichtjesoptocht.nl. In Moerdijk wordt er twee keer gesauweld, met presentatie van Prins en gevolg op 12 en 13 november. Alleen voor 13 november zijn nog kaarten verkrijgbaar.