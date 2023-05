Draaidag in het Van Osch Museum

opinie Tik­Tok-rij­en in Drunense Duinen: droom of nachtmer­rie?

BREDA - Afgelopen weken berichtten diverse binnen- en buitenlands media over een nieuw type opstopping: de TikTok-rij. In de Amsterdamse Negen Straatjes doen toeristen massaal hun best om hetzelfde plaatje te schieten met een croissant van Fort Negen of een koekje van Van Stapele. Staat ons dat ook te wachten in Brabant?