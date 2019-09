Drie dakdekkers beschoten in Etten-Leur, twee verdachten aangehouden

Vredesmani­fes­ta­tie Et­ten-Leur: ‘We moeten niet wachten op wereldlei­ders’

22 september ETTEN-LEUR - ,,Vrede is niet vanzelfsprekend, daar moeten we samen onze verantwoordelijkheid voor nemen”, dat was de strekking van de vredesmanifestatie in Etten-Leur, ter ere van de internationale Dag van de Vrede.