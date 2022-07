Drie juffen verlaten tegelijkertijd basisschool D'n Overkant en nu?

Et­ten-Leur verdubbelt aantal laadpalen voor elektri­sche auto’s

ETTEN-LEUR - In de herfst van 2021 reden er nog zo’n 500 elektrische auto’s rond in Etten-Leur; nu zijn dat er al 750. En over drie jaar kunnen het er zomaar 2500 zijn. De gemeente wil het aantal openbare laadpalen daarom in een paar jaar tijd bijna verdubbelen.

17 juni