Duitse herdersdag: wie heeft er de meeste lol, hond of het baasje?

Weer onduide­lijk­heid over Knarrenhof Et­ten-Leur: ‘We worden steeds aan het lijntje gehouden’

ETTEN-LEUR - Een Knarrenhof op het Wipakkerterrein in Etten-Leur: het is allang een streven voor de initiatiefnemers. Maar nu het plan voor de Wipakker terug moet naar de tekentafel, is het voor de initiatiefnemers onduidelijk of er wel een Knarrenhof kan komen. ,,Wij zijn erg teleurgesteld.”

22 oktober