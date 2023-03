Een grotere vrijmarkt en Oranjefeest met lokale muzikanten: Koningsdag Etten-Leur breidt uit

De organisatie van Koningsdag 2023 is weer in handen van het trio Twan Robbeson , Francois Moelands en Koen Joosen. Ze zijn tot de conclusie gekomen dat ze een koningsmarkt willen met kleedjes en geen kramen. Een vrijmarkt, voor en door de inwoners, met zo min mogelijk inbreng van commerciële verkopers. De voorkeur gaat uit naar lokale initiatieven en ondernemers.

De vrijmarkt wordt ook groter en breidt uit naar het Burchtplein. Vorig jaar was de koningsmarkt snel uitverkocht. Dat gaf aan dat er behoefte is aan meer ruimte.

Vertier

Robbeson: ,,Op Koningsdag gaan we voor de succesformule van afgelopen jaar. We kijken naar wat Nederlandstalig vertier zeg maar. Het zou leuk zijn als mensen met een oranje accent op de markt komen staan in hun kleding of in hun stand, want de Oranjes staan centraal.”