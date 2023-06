Eén op de twintig huizen in Etten-Leur aangemerkt als energieslurper

Ongeluk op A16 bij knooppunt Klaverpol­der, flinke file richting Rotterdam

MOERDIJK - Op de A16 is donderdagochtend bij knooppunt Klaverpolder een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook was enige tijd dicht in de richting van Rotterdam. Dat meldt Rijkswaterstaat Verkeersinformatiedienst.