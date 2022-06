Een week na nieuwe Michelinster kondigen Tilia-eigenaren einde aan: 'Wat een contrast hé’

met video Sterren­zaak Tilia Et­ten-Leur sluit de deuren: ‘Trots en dankbaar maar we hebben de tijd niet aan onze kant’

ETTEN-LEUR - Restaurant Tilia stopt. Dat is de kop boven een persbericht dat de eigenaars van het Etten-Leurse sterrenrestaurant zojuist hebben uitgedaan. Alles geprobeerd, het mocht niet zo zijn. ,,We kijken met trots en in dankbaarheid terug.”

8 juni