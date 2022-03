Eerste vluchtelingen in Etten-Leur: 'Net Lego gehaald voor de kindjes’

ETTEN-LEUR - Mevrouw Pijnenburg (bijna 84) woont pas net in het centrum van Etten-Leur. In haar oude woning had ze misschien nog plek kunnen maken voor vluchtelingen; nu past dat echt niet. Maar dat er Oekraïners worden opgevangen om de hoek van haar nieuwe appartement, bij Vincents, vindt ze fijn.