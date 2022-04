Eigenaar winkelcentrum Etten-Leur overweegt wc’s te sluiten voor publiek: ‘Het is echt een drama’

2500 kilo cocaïne gesmokkeld, drie verdachten uit onder meer Et­ten-Leur en Oudenbosch opgepakt

ETTEN-LEUR/OUDENBOSCH - De politie heeft dinsdag drie verdachten aangehouden in een drugszaak waarbij 2500 kilo cocaïne zou zijn gesmokkeld in de Rotterdamse haven. Het gaat om een 44-jarige man uit Etten-Leur, een 40-jarige man uit Oudenbosch en een 64-jarige man uit België. Dat meldt de politie vrijdag. Ook werden vuurwapens, synthetische drugs en dure goederen gevonden tijdens doorzoekingen in zeven panden.

