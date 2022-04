Eindelijk is het dan zover: het nieuwe Cultuurhuis De Nobelaer is geopend

Daar staat het nieuwe Cultuurhuis De Nobelaer in Etten-Leur dan eindelijk in volle glorie, compleet met zonnepanelen en ingebouwde vleermuisverblijven. Op 1 april werden de deuren geopend voor publiek en dat kwam dit weekend massaal een kijkje nemen.

Quinten van de Rhoer en echtgenote Dorothé, regelmatige bezoekers van de ‘oude’ Nobelaer, namen de kans waar voor een rondleiding. ,,Indrukwekkend”, vindt Dorothé ,,Wel een beetje veel bij elkaar.” Ze zou liever de bibliotheek apart zien.

Quinten van de Rhoer vindt dat juist wel leuk. ,,Ruim opgezet, je kunt overal gezellig gaan zitten. Maar ik heb wel een dubbel gevoel. Fijn dat ’t er is, maar je kunt ook naar het theater in Breda. Het is een grote investering voor een relatief kleine stad.”

Volledig scherm De rondleidingen op vrijdag en zaterdag waren allemaal vol. © Pix4profs/Iman Fase

Twintig jaar over gedaan

De rondleidingen op vrijdag en zaterdag waren allemaal vol. Het publiek moest er vijftig cent voor neertellen ,,Maar” vertelt Ragna Ferwerda, verantwoordelijk voor marketing en communicatie, ,,dat is om te kijken of ons registratiesysteem goed werkt en om controle te houden op het aantal bezoekers. Zij krijgen er wel een consumptie bij.”

De nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht, oud-gemeentesecretaris Mart Dircks, is blij dat het eindelijk zover is: ,,Hier hebben we ruim twintig jaar over gedaan en is er uiteindelijk gebouwd. Maar de officiële opening is pas in september, dus kunnen we de kinderziektes er nog uit halen”, zegt Dircks, die deze dag ook als gids zijn steentje bijdraagt.

Volledig scherm De kinderen worden aangenaam beziggehouden tijdens de openingsdagen. © Pix4profs/Iman Fase

Bedrijvigheid

In het hart van het cultuurhuis, de huiskamer, gonst het van bedrijvigheid en diverse optredens. De kinderen worden aangenaam beziggehouden in de LizZ, genoemd naar ‘moeder van de Leur’ Liz Zuidwijk en de bibliotheekboeken staan huiselijk verspreid over de beneden- en bovenverdieping.

In de grote ‘Justus’ theaterzaal, een van de zestien ruimtes in het gebouw, wachtte de bezoekers zaterdagavond een verrassing. In plaats van ‘Tis hier geen hotel’, dat wegens ziekte van een van de spelers niet door kon gaan, werd de voorstelling ‘Baat het niet, dan schaadt het niet’ van Piepschuim aangeboden.

Volledig scherm Ook klonk er muziek tijdens het openingsweekend van het nieuwe Cultuurhuis De Nobelaer. © Pix4profs/Iman Fase