Eindelijk kunnen ze rocken in Rock, jonge bewoners trekken in hun nieuwe appartement

Het officiële gedeelte is nauwelijks achter de rug of Yara (19) en Kimberly (23) spurten naar hun appartement. ,,Vanmorgen meteen begonnen met klussen toen we de sleutel kregen”, vertellen de twee vrouwen die ‘superblij’ zijn met hun tweekamerappartement. ,,We komen uit Breda, zijn al lang op zoek en zijn nu ingeloot. Op Valentijnsdag kregen we een mail dat we dit appartement definitief kregen. Tranen van blijdschap, beter kunnen we het niet hebben.”