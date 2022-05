Energieslurpers Vosdonk Etten-Leur en haven Moerdijk moeten vergroenen, vindt provincie

Interview Max wil zich inzetten voor jong Et­ten-Leur: ‘Ik ben gewoon Max, en ja, ik zit in een rolstoel’

ETTEN-LEUR - Hij is 25, master of science, werd met zijn team Europees kampioen en derde op het WK powerchair hockey en hij is aanstaand CDA-raadslid in zijn woonplaats Etten-Leur. En ja, hij heeft dus een beperking. ,,Ik vergeet zelf vaak die roze olifant de kamer uit te jagen.”

17 mei