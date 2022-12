Etten-Leur bruist? Jazeker. Who’s next?

Et­ten-Leur schiet organisa­ties financieel te hulp: ‘Het is een soort familie en daar zorg je voor’

ETTEN-LEUR - Maatschappelijke organisaties in Etten-Leur die door de hoge energiekosten in de problemen komen, kunnen vanaf vrijdag hulp aanvragen. De gemeente trekt daarvoor in 2022 en 2023 350.000 euro uit.

24 november