Etten-Leur heeft haar spaargeld in één jaar tijd verdubbeld

Huurders willen sneller betere isolatie: ‘Huis waaruit aan alle kanten warmte weglekt, is huis met gebrek’

ETTEN-LEUR - Soms voelt Betty Exalto zich bijna schuldig over haar huurhuis met goede isolatie, warmtepomp en klimaatbestendige tuin. ,,Onze energierekening blijft betaalbaar. Dat is fijn. Maar ik weet dat anderen voor dezelfde huur in verouderde huizen zitten, met energiekosten die ze eigenlijk niet meer kunnen betalen. Dat voelt oneerlijk.”

19 mei