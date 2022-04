Etten-Leur kán bouw op plek mogelijke spoortunnel niet zomaar weigeren, zegt stadsbestuur

ETTEN-LEUR - Het zou best kunnen dat nieuwbouw aan de Ambachtlaan straks in de weg zit als Etten-Leur een spoortunnel in die straat wil aanleggen. Maar toch kán de gemeente geen bouwvergunning weigeren vanwege die reden, antwoordt het stadsbestuur op vragen van de VVD.

VVD-fractievoorzitter Edgar de Jager stelde deze week dat het ‘op z’n minst onhandig is’ om nieuwe ontwikkelingen toe te staan op deze plek. Want die is nadrukkelijk in beeld als mogelijke locatie voor een spoortunnel, die een deel van de verkeersproblemen in Etten-Leur-Noord op zou kunnen lossen.

Seinen op groen

Maar al zou de gemeente het willen, ze kan die tunnelplannen niet meewegen bij het beoordelen van de vergunningsaanvraag, schrijft het college in antwoord op vragen van De Jager. Volgens de wet kan Etten-Leur de vergunning alleen weigeren als die niet voldoet aan het bestemmingsplan, het Bouwbesluit of de lokale Bouwverordening, of als de Welstandscommissie geen positief advies geeft.

En al die seinen staan op groen, dus kan de gemeente de aanvraag niet zomaar afwijzen.

Volgens het stadsbestuur heeft Etten-Leur de ondernemer die hier wil bouwen in verschillende gesprekken al wel gewezen op de plannen voor een mogelijke tunnel in dit gebied. ‘Er zal hierover nog een extra overleg met de eigenaar plaatsvinden’, staat in de brief.

Onbekend

Wat het betekent als Etten-Leur de plannen voor een spoortunnel straks inderdaad door wil zetten ná de bouw van deze tien bedrijfsunits is volgens het college nog niet te zeggen. ‘Er is nog geen ontwerp van een mogelijke spoortunnel op die locatie. Daarom is het op dit moment niet aan te geven wat de (...) consequenties kunnen zijn.’