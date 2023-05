Etten-Leur mag meedenken over ‘mooi groen’, maar wat is ‘mooi groen’?

Jongens die ver van huis stierven: monumenten voor hen in Rucphen, Schijf en Sint Willebrord

RUCPHEN - Het is koud en lawaaierig in de geallieerde bommenwerpers. En de bemanning keert lang niet altijd veilig terug. Binnenkort herinneren drie monumenten in Rucphen, Sint Willebrord en Schijf aan vliegtuigen die daar in de oorlog crashten.