Etten-Leur neemt stokje over van Rucphen en gaat actiever in de weer met vuilniszak en afvalknijper

Geen compassie Et­ten-Leur met ‘gelegen­heids­dea­ler’ Ruud van N.; rechter beslist binnen week over huisuitzet­ting

ETTEN-LEUR - Binnen een week hoort ‘gelegenheidsdealer’ Ruud van N. van de rechter of hij zijn huis aan de Kempenerrandweg uit moet. Wat de gemeente Etten-Leur betreft staat niks dat besluit in de weg. Maar of de rechter daar ook zo over denkt?

30 augustus