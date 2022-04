Etten-Leur schuift besluit over tweede gokhal nóg ietsje verder voor zich uit

Op dit moment is er in Etten-Leur één vergunning voor een speelautomatenhal beschikbaar. Die is in handen van het Pierre de Jonge Casino in het centrum. Maar er heeft zich een tweede exploitant gemeld, Adri Bax, die ook graag een gokgelegenheid wil openen in Etten-Leur. De raad twijfelt inmiddels al maanden of ze een tweede speelhal toe wil staan.