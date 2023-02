Etten-Leur wacht opnieuw pittige discussies over verkeersingrepen in en rond nieuwe wijk Haansberg

Roep om Schoolak­ker­plein in ‘t Ginneken op de schop te nemen: ‘Het is wachten op ongelukken’

BREDA - Een stenen vlakte waar auto’s schots en scheef worden geparkeerd, zwerfvuil ronddwarrelt en waar het met de verkeersveiligheid slecht is gesteld. Er is van alles mis met het Schoolakkerplein in Breda, dus is het tijd voor een facelift.

9 februari